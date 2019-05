Incidente tra via Fra Bartolomeo e via Gessi, donna morta: era stata travolta sulle strisce

E' morta all'ospedale San Carlo la donna italiana di 82 anni travolta da un'auto Mercedes mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via Fra Bartolomeo e via Romolo Gessi, in zona Washington a Milano

L'incidente era avvenuto poco prima delle 15 di giovedì. Il conducente della vettura si era immediatamente fermato a prestare soccorso alla donna. Sul posto erano intervenuti i medici del 118 con ambulanza e automedica.

Incidente grave in via Fra Bartolomeo

L'anziana, stando a quanto riferito, avrebbe battuto la testa e a causa del trauma cranico ha perso coscienza. Era stata portata in codice rosso e in coma all'ospedale, dove poi è deceduta.

La polizia locale ha fatto i rilievi per cercare di capire meglio la dinamica dell'incidente.