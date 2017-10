Incidente in viale Tibaldi: camion dei pompieri con le sirene accese si schianta contro un suv

Un semaforo completamente distrutto, cartelli pubblicitari a terra, un mezzo dei vigili del fuoco devastato e un suv Mercedes accartocciato. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in viale Tibaldi a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto un'autopompa dei pompieri e un fuoristrada.

L'incidente intorno alle 15.30 quando il mezzo pesante — con le sirene accese, precisano gli agenti della polizia locale — avrebbe imboccato la corsia preferenziale. Durante la manovra è venuto a contatto con un fuoristrada. Lo schianto è stato violentissimo, con l'autopompa — naturalmente più alta e pesante di un’auto — che ha letteralmente accartocciato il mezzo.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: i santari del 118 hanno accompagnato l'automobilista, una ragazza di 25 anni, in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.

Viale Tibaldi: traffico in tilt, 90-91 sospesa

Il traffico sull'arteria stradale è letteralmente impazzito: i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autogru per rimuovere il camion. Il semaforo è stato distrutto dallo schianto e i ghisa stanno regolando la colonna di auto sull'incrocio.

Atm ha dovuto interrompere la circolazione delle linee di filobus 90 e 91 nel trattto tra piazza Trento e piazza Belfanti, sostituendole con un autobus di collegamento che ha effettuato le fermate tra via Castelbarco e l'Alzaia Naviglio Pavese sulle corsie laterali. L'interruzione è durata parecchio, fino alle 19.20 circa, dopodiché la circolazione dei filobus è ripresa con iniziali rallentamenti.

#bus90: termina le corse in piazza Trento e ferma sulla corsia laterale tra Castelbarco-Alzaia Naviglio Pavese. Bus tra Trento-Belfanti. — ATM informa (@atm_informa) 4 ottobre 2017