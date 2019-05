È morta poco dopo il ricovero al San Raffaele Maria Elisetta Mattiazzi, l'anziana di 72 anni che nel pomeriggio di giovedì 2 maggio era stata travolta da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali via Milano a Paullo, hinterland Est di Milano.

L'incidente era avvenuto intorno alle 17.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 72enne erano subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La donna, stabilizzata, era stata accompagnata in coma al San Raffaele, dove è morta poco dopo.

Sotto choc, invece, la conducente dell'automobile, una donna di 53 anni, indagata per omicidio stradale. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Paullo.

Nel pomeriggio di giovedì un'altra donna era stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dopo un grave incidente avvenuto in via Fra Bartolomeo a Milano.