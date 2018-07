Incidente per Nainggolan, schianto con la Ferrari in autostrada: auto devastata

Pomeriggio di paura quello di venerdì 6 luglio per Radja Nainggolan, protagonista di un incidente in autostrada. Tutto è accaduto intorno alle 16, durante il viaggio da Roma a Milano dove lunedì inizierà il ritiro con l'Inter; nei pressi di Arezzo, sull'A1, la Ferrari GtC4 del giocatore si è schiantata contro il guard-rail dopo la foratura di un pneumatico.

Fortunatamente il calciatore belga è rimasto illeso: nessuna ferita per l'ex centrocampista della Roma come per la persona che era in auto con lui e che era alla guida della Ferrari. I danni più consistenti li ha riportati la Ferrari: tutta la fiancata sinistra è stata devastata dall'impatto. Un dano per oltre 50mila euro.

Il centrocampista è stato poi accompagnato a Prato dove la concessionaria Ferrari gli ha fornito un’auto sostituiva; è arrivato a Milano nella serata di venerdì.