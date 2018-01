Incidente stradale sulla Milano-Meda: morta ragazza di 18 anni

Tragedia sulla Milano-Meda nella notte tra l'Epifania e domenica 7 gennaio. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato, di Cormano, è morta a causa di un incidente stradale. Complice forse l'asfalto bagnato per la pioggia (ma la dinamica è in via di definizione da parte della polizia stradale), la conducente della Toyota Aygo ha perso il controllo della vettura, che ha urtato il guard rail centrale ed è poi carambolata fino a terminare la corsa contro l'altro guard rail e poi in mezzo alla strada.

Le persone coinvolte sono tutte giovanissime: hanno 18 e 19 anni. Sul posto i soccorritori del 118 con due ambulanze ed una automedica. Con loro anche i vigili del fuoco da via Messina (Milano). Due ragazzi (la conducente e il passeggero anteriore) sono stati portati in ospedale (al San Gerardo di Monza e a Desio), mentre per la povera 18enne non c'è stato nulla da fare. Greta viaggiava sul sedile posteriore insieme ad un ragazzo che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e si è lievemente ferito.

Il tratto della Milano-Meda è rimasto chiuso per alcune ore, nella nottata di domenica 7 gennaio, per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia stradale. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale di Milano.