Incidenti in A1, schianti tra più veicoli per la nebbia: "maxi emergenza", autostrada chiusa

Serie di incidenti in A1 giovedì mattina. Alle 9.07, infatti, alcuni tamponamenti si sono verificati tra i chilometri 34 e 39, all'altezza di Casalpusterlengo.

Autostrade per l'Italia parla di "diversi tamponamenti", causati - con ogni probabilità - dalla nebbia. Poco prima, infatti, la stessa azienda aveva avvisato gli automobilisti di "visibilità a ottanta metri", proprio per le condizioni meteo.

Al momento non è noto quanti siano i mezzi rimasti coinvolti nello schianto, ma il 118 - come reso noto da Areu - ha attivato le procedure di "maxi emergenza". La stessa Areu spiega che c'è "molta difficoltà per i mezzi di soccorso date le condizioni meteo - l'elicottero non vola per nebbia - e le condizioni viabilistiche".

Il primo bilancio - ancora provvisorio - è di due feriti, portati in codice giallo negli ospedali di Piacenza e Lodi. Presenti gli equipaggi di cinque ambulanze, due automediche e un'auto infermieristica.

Autostrada A1 chiusa

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. "È stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Milano Sud ed il Basso Lodigiano in direzione di Bologna", ha informato Autostrade. Il tratto risulta "chiuso in entrambe le direzioni".

"Per lo stesso motivo si è reso necessario disporre la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e Lodi in direzione di Milano".

"In alternativa chi da Bologna è diretto a Milano può deviare il percorso sull'A21 Torino-Brescia in direzione di Brescia per poi proseguire sull'A4 Milano-Brescia in direzione di Milano", i consigli di Autostrade per l'Italia.