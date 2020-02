Distratti dal treno deragliato, incidente sull'A1: morta 21enne e arrestato 'pirata', era drogato

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Lodi: era alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso una giovane di 21 anni, dopo un incidente sull'Autostrada A1, a poca distanza dalla zona dove è deragliato il treno Frecciarossa.

Pirata positivo al test antidroga

Dopo aver avuto un primo incidente per cause da accertare, la Nissan Juke con quattro ragazzi a bordo si è incendiata. Per fortuna i giovani sono riusciti ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme distruggessero tutto ma su di loro è piombata la Fiat Punto guidata dal 57enne. All'uomo, fuggito senza prestare soccorso, è stato contestato l'omicidio stradale: è risultato positivo al test antidroga.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 5 di sabato, sull'Autostrada A1, nei pressi del luogo in cui si trova il Frecciarossa deragliato il 6 febbraio, a Ospedaletto Lodigiano. Oltre alla 21enne morta, M.R.M., altri tre giovani di 20, 25 e 26 anni sono rimasti feriti.

Incidente sull'A1: l'ipotesi distrazione per il treno deragliato

A quanto pare, l'auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata all'altezza di una piazzola di sosta. Una delle ipotesi al vaglio di chi deve chiarire le cause dell'incidente è che il conducente della Nissan si sia distratto per cercare di vedere il convoglio deragliato, causando lo schianto.

Chi era la vittima e i ragazzi coinvolti nell'incidente

I ragazzi coinvolti nell'incidente sono una comitiva di amici originari della provincia di Parma. Stando alle primissime informazioni è probabile che stessero rientrando a casa dopo una serata in un locale di Milano. La giovane vittima era della Repubblica Dominicana.

Grave anche il conducente della Juke, un ecuatoriano di 25 anni, V.P.E.A., che però non è in pericolo di vita. Meno gravi B.M, 20enne del Marocco, e F.M., 26enne italiano.

L'appello del prefetto di Lodi

Il Prefetto di Lodi, Marcello Cardona, ha lanciato un appello spiegando che ci sono troppi "curiosi" in quel tratto e la questione potrebbe essere pericolosa: "Il problema è reale e stiamo cercando di gestirlo. La polizia Stradale è stata incaricata proprio di gestire la questione".