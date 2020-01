Gabriele e Risqi, morti nel tragico schianto in autostrada: la loro auto è finita sotto un tir

La loro auto si è schiantata contro un tir fermo sulla piazzola di sosta. L'urto è stato violentissimo, devastante, tanto che la macchina - una Fiat Stilo - è finita per metà sotto il mezzo pesante. E per loro non c'è stato nulla da fare.

Sono morti così Gabriele Zambon, 76enne di Pordenone, e sua nuora Risqi Prasetiasih, una 24enne indonesiana. Il dramma si è consumato giovedì mattina, verso le 12.30, sull'Autostrada A1 tra Casalpusterlengo e Lodi, in direzione Milano.

Le cause dello schianto sono tutte da chiarire e resta da accertare perché Zambon, che era alla guida, abbia sterzato verso destra andando a incastrarsi sotto il tir, il cui conducente - un 33enne - era nella cabina.

Tra i primi a ricordare Gabriele e Risqi, "Pii Milano", un'associazione che riunisce gli indonesiani sotto la Madonnina. "Da Dio siamo e a lui torniamo - hanno scritto -. La grande famiglia di Pii Milano esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Gabriele Zambon, amato marito della sorella Tini, e della nuora Risqi Prasetiasih, amata moglie di Gilang. Che a tutte le famiglie rimaste siano dati coraggio e sincerità".