Incidente in A1, tamponamento tra tre auto e una macchina ribaltata: tre feriti, traffico in tilt

Incidente venerdì mattina sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Giuliano e San Donato Milanese, all'altezza dell'Ikea.

Alle 8.30 in punto, per cause in corso di accertamento, tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, mentre una quarta macchina - una Ford Ka - si è ribaltata poco prima di scontrarsi con le altre vetture.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due pattuglie della Polstrada di Novate, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118, che hanno prestato le cure a tre donne di ventisei, trenta e trentacinque anni che sono rimaste ferite soltanto in maniera lieve.

Molto più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico, con gli agenti che hanno chiuso al traffico le prime due corsie per effettuare i rilievi. Inevitabili code e rallentamenti.