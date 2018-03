Incidente sull'Autostrada A1: morto un motociclista, chiuso lo svincolo verso Milano

Traffico in tilt sull'autostrada A1, in direzione Milano, dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 23 marzo, poco dopo le 10, all'altezza di San Donato Milanese. Secondo le prime informazioni un uomo di 34 anni è morto.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso l'elisoccorso e un'ambulanza della croce bianca di Melegnano. Le condizioni del ferito, un motociclista di 34 anni, sono subito apparse disperate: è stato inutile ogni tentativo di soccorso, è morto poco prima di essere accompagnato in ospedale. Non è ancora chiara la causa che ha innescato la caduta.

La polizia stradale sta eseguendo i rilievi e gestendo il flusso del traffico. Autostrada per l'Italia sul proprio portale segnala la chiusura del raccordo con l'A1 in direzione piazzale Corvetto.