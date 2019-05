Incidente tra 2 auto sull'autostrada A4: code e rallentamenti

Uno scontro tra due auto è avvenuto in tarda mattinata di martedì 21 maggio a Milano, sull'A4 in direzione Bergamo all'altezza di Campo dei fiori.

Per cause da accertare le vetture si sono toccate, forse per una mancata precedenza. Non si sarebbero registrati feriti ma solo una lieve contusione.

Il traffico è stato rallentato in entrambe le direzioni per permettere i rilievi e si è formata una coda poi risolta.