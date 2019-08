Incidente, code chilometriche in A4 per maxi tamponamento: 13 feriti tra cui bimba di 1 anno

Cinque chilometri di coda e tredici persone ferite, tra cui anche tre bambini. È il risultato dell'incidente avvenuto sulla A4 Torino-Brescia, al chilometro 126, in direzione Torino, verso le 10 di giovedì 22 agosto. Sul posto sono accorse sei ambulanze del 118.

Il maxi tamponamento, avvenuto tra Cormano e l'innesto con l'A8, ha coinvolto quattro auto. A causa dell'impatto, cinque chilometri di coda si sono formati tra Sesto San Giovanni e il Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

A rimanere ferite nello schianto sono state tredici persone, inclusi una bimba di un anno, un bambino e una bambina di nove, e una ragazzina di 14. Per fortuna tutti hanno riportato solo traumi lievi e sono stati trasportati in codice verde agli ospedali Sacco, di Garbagnate e di Rho. Accorsa sul luogo dell'incidente per gestire la viabilità anche polstrada, che ha lavorato anche per supportare la rimozione dei veicoli incidentati.