Pauroso incidente in autostrada A4: auto si ribalta, 6 feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno sull'A4, all'altezza di Arluno, in direzione Milano.

Per cause da accertare, infatti, due vetture si sono scontrate e una si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Sono subito state allertate le forze dell'ordine. La prima chiamata al 112 è arrivata intorno alle 16.30. Areu ha inviato tre ambulanze e si è anche levato in volo l'elisoccorso: per fortuna nessuno degli occupanti delle vetture è in pericolo di vita. Si tratta di sei persone, 3 maschi e 3 femmine, dai 27 ai 77 anni. Sono state liberate dalle lamiere dai vigili del fuoco, arrivati con due autoscale. Le loro condizioni richiedono attenzione, ma se la caveranno tutti.

La polstrada, ora, cercherà - anche attraverso le testimonianze - di ricostruire la dinamica dello schianto.

Si sono formate code per permettere lo sgombero delle corsie. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.