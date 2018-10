Incidente in A4, auto si schianta: una donna morta e una grave, feriti anche due uomini

Dramma domenica pomeriggio sull'Autostrada A4. Alle 16.20, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - una Fiat Qubo - si è schiantata contro il guardrail a poche centinaia di metri dall'uscita di Arluno e ha poi finito la propria corsa fermandosi contromano nella corsia di destra.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco con un'auto pompa e un carro fiamme, gli agenti della Stradale e il 118 con un elicottero, due ambulanze e un'auto medica.

Per una donna - si tratta di una italiana di 29 anni - non c'è stato nulla da fare. Portata all'ospedale di Magenta, la 29enne è morta poco dopo. Gravissima un'altra trentenne, che era in auto con lei e che è stata trasportata in condizioni gravissime al Niguarda di Milano. Meglio è andata a due uomini - un 33enne e un 34enne - che sono stati ricoverati in codice verde in ospedale. Nel Qubo dei quattro c'erano anche due cani: uno dei due è fuggito in autostrada dopo lo schianto.

Per permettere l'intervento dei soccorritori l'autostrada è stata chiusa per due ore in direzione Milano. Pochi attimi dopo, praticamente nello stesso punto, si è verificato un secondo incidente - senza gravi conseguenze - che ha coinvolto una Panda e una Passat, che si sarebbero scontrato proprio per evitare la macchina dei quattro.