Incidente in A4, auto con due ragazze a bordo schiacciata contro guardrail: caccia a tir pirata

Un'auto, una Fiat 600 celeste, completamente accartocciata, con la parte posteriore del mezzo ormai inesistente. Due ragazze ferme in strada, accanto a quello che resta della loro vettura, ferite e terrorizzate. E a terra, sull'asfalto, pezzi di quello che sembra essere un camion pirata.

Spaventoso incidente sabato sera sull'autostrada A4, teatro di uno schianto che ha coinvolto una macchina con a bordo una 27enne e una 29enne e un tir che si sarebbe allontanato dopo l'impatto.

Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima di mezzanotte, nel tratto che va tra la barriera di Monza - dove si trova l'innesto per la Est - e l'uscita di Sesto San Giovanni. Lì, per cause ancora tutte da accertare, la 600 sarebbe stata tamponata da un mezzo pesante, che l'avrebbe poi trascinata per diversi metri prima di schiacciarla contro il guardrail riducendola a un ammasso di lamiere.

Le due 20enni, nonostante il grandissimo spavento, se la sono cavata con ferite lievi perché - per miracolo - il camion ha distrutto solo la parte posteriore della Fiat. Soccorse dal 118, sono entrambe state trasportate in codice verde al San Gerardo e all'ospedale di Cinisello.

Sono state loro stesse a ricostruire con i poliziotti la dinamica dell'incidente, spiegando che un tir le aveva tamponate e si era poi allontanato. In effetti, gli agenti della Polstrada di Arcore hanno trovato a terra pezzi che potrebbero essere compatibili con il paraurti di un camion.