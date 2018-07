Incidente in A4, schianto tra tir e motrice: grave un ragazzo di 27 anni, traffico bloccato

Grave incidente stradale lunedì mattina sull'autostrada A4 Torino-Milano. Alle 8.20, per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi pesanti si sono schiantati tra loro nel tratto di strada compreso tra il casello di Marcallo Mesero e quello di Novara est.

A scontrarsi - nel territorio del comune di Romentino, in direzione Torino - sono stati un tir con rimorchio e una motrice, che si è poi ribaltata. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della motrice - un uomo di ventisette anni -, che è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai medici del 118, che lo hanno poi trasportato in elicottero al San Carlo di Milano in condizioni gravi.

In A4, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Torino. Il traffico è completamente bloccato e si registrano oltre cinque chilometri di coda.