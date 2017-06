Incidente in A4, schianto tra camion e sei auto alla barriera di Milano Ghisolfa: grave un uomo

Grave incidente venerdì pomeriggio sull’autostrada A4. Poco dopo le 17, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza della barriera di Milano Ghisolfa un camion e sei auto che viaggiavano in direzione del capoluogo meneghino si sono schiantati tra loro.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del mezzo pesante, che è rimasto incastrato nella cabina. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un elicottero. L’uomo, la cui identità non è ancora nota, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Gli stessi soccorritori hanno accompagnato in ospedale - solo per precauzione - anche una donna di sessantuno anni che era alla guida di una delle macchina coinvolte. Tutti gli occupanti delle altre vetture sono stati visitati sul posto, ma hanno poi rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Lo schianto, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione verso Milano. Proprio a Milano, un camion dei pompieri che era diretto alla barriera di Milano Ghisolfa si è schiantato con un’auto con a bordo madre, padre e i loro tre figlioletti.