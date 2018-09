Terribile incidente sull'Autostrada A4: scappa dall'auto in fiamme, travolto e ucciso

Un'auto distrutta dalle fiamme, e altre quattro devastate dall'impatto e un uomo a terra morto sull'asfalto. È il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica 16 settembre sull'Autostrada A4 Milano-Torino nel tratto tra le uscite di Rho e Arluno (direzione Torino).

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima della mezzanotte. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una primissima ricostruzione sembra che a innescare la tragedia ci sia stato un tamponamento tra due auto. Il conducente della Punto, un uomo di 64 anni, sarebbe uscito dall'abitacolo in fiamme e pochi attimi dopo sarebbe stato travolto da un'altra automobile. Inutili i soccorsi: l'uomo è morto sul colpo a causa del violento impatto. Per i rilievi che chiariranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Milano, sul posto anche i vigili del fuoco di via Messina. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 6 di domenica mattina.