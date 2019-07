Tragico incidente sulla A4, schianto fra tre auto: sette feriti, una bimba di 5 anni in coma

L'impatto, tremendo, fra le auto. I veicoli che si accartocciano trasformandosi in ammassi di lamiere. E il febbrile lavoro dei soccorritori, impegnati in gran numero.

Gravissimo incidente stradale sabato sera sull'autostrada A4, teatro di uno schianto che ha coinvolto tre vetture. Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 20 nel tratto immediatamente successivo al casello di Marcallo Mesero, in direzione Novara.

Lì, in quello che con ogni probabilità è stato un tamponamento a catena, una For Kuga, una Punto e una Volkswagen Passat si sono scontrate con violenza tra di loro. Per i soccorsi sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia stradale di Novara e gli equipaggi di quattro ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118.

Pesantissimo il bilancio. Ad avere la peggio - secondo quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, che ha coordinato i soccorritori - è stata una bimba di cinque anni: la piccola ha riportato un trauma cranico e un'ematoma al volto con emorragia e per questo è stata intubata e portata in elicottero, in codice rosso e in coma, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un 67enne e una 35enne sono invece finiti a Niguarda in codice giallo, entrambi con un trauma cranico serio.

Nello stesso ospedale sono finiti anche un bimbo di due anni, ferito in maniera lieve, una 36enne - anche lei in buone condizioni di salute - e una 72enne con alcuni traumi. Un'altra bimba di due anni è invece stata ricoverata all'ospedale di Legnano in codice giallo per una ferita alla mano sinistra.

Gli agenti della Polstrada hanno lavorato a lungo per effettuare tutti i rilievi, con l'autostrada che è rimasta chiusa. Ai poliziotti il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.