Pauroso incidente sull'Autostrada A4: auto si ribalta, neonata ferita

Spaventoso incidente sull'Autostrada A4, direzione Torino, all'altezza di Mesero, giovedì 22 agosto.

Per cause ancora da accertare, un'auto, una Citroen Xsara, si è scontrata contro un camper. La macchina ha avuto la peggio ribaltandosi.

A bordo c'era anche una neonata di 6 mesi: le sue condizioni, per fortuna, non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita. E' stata tuttavia portata all'ospedale di Magenta per degli accertamenti dal personale del 118, giunto con un'ambulanza e un'automedica. Illesi gli altri occupanti dei mezzi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la sede stradale e liberato i passeggeri.