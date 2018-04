Incidente in A4, tamponamento tra auto: due feriti, autostrada chiusa e traffico in tilt

Grave incidente mercoledì mattina sull'autostrada A4. Pochi minuti prima delle 11, per cause ancora in corso di accertamento, nel tratto compreso tra Monza e l'innesto per la tangenziale Est si è verificato un tamponamento che - stando alle prime informazioni - avrebbe coinvolto due veicoli.

Lo schianto, avvenuto a velocità molto sostenuta, è stato violentissimo e ad avere la peggio sono stati una donna di trentatré anni e un uomo di cinquanta. Soccorsi da due ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118, i due sono stati entrambi portati in ospedale in condizioni gravi, anche se non dovrebbero essere in pericolo di vita. Il cinquantenne è stato accompagnato in elisoccorso al Niguarda di Milano, mentre la 33enne si trova ricoverata al San Gerardo di Monza.

Proprio per permettere l'intervento dell'elicottero, l'autostrada è stata chiusa al traffico, con inevitabili disagi per la circolazione. Code vengono segnalate da Autostrade per l'Italia anche nel senso di marcia opposto "per curiosi".

Sulla A4 hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia Stradale. Sembra, stando ai primi rilievi, che le auto fossero incolonnate quando un veicolo sia arrivato a velocità molto alta tamponando la macchina che si trovava davanti.