Milano, incidente sull'Autostrada A4 tra: gravissimo un motociclista

E' stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo il motociclista di 44 anni che è rimasto ferito in un grave incidente stradale sull'Autostrada A4 Milano-Venezia nella nella mattinata di mercoledì 30 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 9.50 nel tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polstrada, sul posto per i rilievi, ma secondo una primissima ricostruzione sembra che non ci sia nessun altro veicolo coinvolto.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il motociclista, stabilizzato dai sanitari, è poi stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato importanti traumi alle gambe e la prognosi è riservata.