Incidente stradale in A4 tra mezzi pesanti, autostrada bloccata

Schianto tra vari mezzi pesanti nella mattinata di lunedì 21 maggio: l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle ottto sull'autostrada A4 Torino-Trieste in direzione Torino, circa tre chilometri prima della barriera di Milano Est.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Novate Milanese e i sanitari del 118. Il bilancio dei feriti non è grave: un uomo di 49 anni ha rifiutato il ricovero al pronto soccorso mentre altri due uomini sono stati trasportati al San Gerardo di Monza: un 46enne in codice giallo e un 45enne in codice verde.

Nel tratto interessato si sono registrate diverse code a causa dell'incidente e della carreggiata parzialmente ostruita dai camion coinvolti e dai mezzi di soccorso.