Pauroso schianto tra camion e auto sull'A4, gravissimo un automobilista

Gravissimo incidente stradale sabato 23 settembre 2017 sull'A4. Sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, un camion e un'auto si sono scontrati tra i caselli di Novara est e Marcallo Mesero.

Il guidatore dell'auto è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Novara, che sono riusciti ad estrarre l'automobilista gravemente ferito non senza fatica. L'uomo è stato poi trasportato dall'elicottero di Borgosesia al Cto di Torino in codice rosso.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 di Novara che ha provveduto a stabilizzare il ferito prima del trasporto.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale di Novara est, che ha anche bloccato il traffico per circa 30 minuti per consentire le operazioni di atterraggio dell'elicottero. La circolazione è poi proseguita a corsia singola per consentire le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti.