Incidente in A4, schianto tra macchina e auto della polizia: un ferito e traffico paralizzato

Grave incidente domenica mattina sull’autostrada A4.

Verso le nove, per cause ancora in corso di accertamento, una macchina e un’auto della polizia Stradale si sono schiantate tra loro poco prima dello svincolo di Milano Certosa. Nell’impatto, violentissimo, la parte posteriore della “Volante” è andata completamente distrutta.

Sul posto, per i soccorsi del caso, è intervenuta un’ambulanza del 118: tre persone - una ventottenne e due uomini di quarantuno e settantuno anni - sono state visitate e medicate in strada e soltanto per una di loro è stato necessario il trasporto, a scopo precauzionale, in ospedale.

Molto più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. Autostrade per l’Italia segnala infatti “coda di tre chilometri tra Sesto San Giovanni e bivio A4/raccordo viale Certosa per incidente”.

Non è noto, al momento, cosa abbia causato l’incidente, né se il mezzo della polizia viaggiasse in emergenza. I rilievi sono in corso.