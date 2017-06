Maxi schianto sull'A4, coinvolti tre camion e due auto, traffico in tilt: sette chilometri di coda

Incidente sull'autostrada A4 nella mattinata di martedì 20 giugno. Intorno alle 9.40 per cause ancora da accertare si sono schiantati tre camion e due auto nel tratto tra Trezzo ed Agrate, verso Milano. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti dei mezzi; pesanti le ricadute sul traffico.

Società Autostrade segnala sette chilometri di coda in aumento verso Milano. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su due corsie; per i viaggiatori diretti verso il capoluogo lombardo la società suggerisce di uscire a Trezzo e rientrare ad Agrate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Code per curiosi verso Brescia, tra Agrate e la Tangenziale est esterna di Milano.

VIDEO | Il luogo dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanici.