Incidente a Milano, violento schianto in tangenziale: 3 feriti, tra loro un ragazzo 13enne

Spaventoso incidente nella notte tra domenica e lunedì sulla A50, la tangenziale Ovest di Milano. Verso l'1.20, per cause ancora da chiarire, due auto si sono schiantate tra loro nel tratto di strada che scorre tra l'innesto per l'autostrada A1 e la Ss412, la statale della Val Tidone.

Sul posto, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze del 118 e gli uomini dei vigili del fuoco per liberare i feriti incastrati nelle auto, diventate un ammasso di lamiere dopo lo schianto.

Il bilancio finale parla di tre feriti, un 13enne, un uomo di 64 anni e una donna di 47. I tre sono stati tutti portati in ospedale - tra Niguarda, San Carlo e Humanitas - in codice giallo: le loro condizioni sono serie, ma fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita.

A ricostruire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità sarà la polizia stradale, che ha effettuato tutti i rilievi per "ridisegnare" la dinamica dello schianto.