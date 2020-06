Incidente sulla A7, schianto tra due auto ad Assago: due feriti, un chilometro di coda

Incidente sull'autostrada A7 Milano-Genova mercoledì mattina, proprio nel giorno in cui è scattata la libertà di movimento anche al di fuori della Lombardia dopo la fase più acuta dell'emergenza Coronavirus.

Alle 7.40, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono schiantate tra loro poco dopo il forum di Assago, tra lo svincolo di Milano e l'allacciamento per la tangenziale Ovest. Dopo l'impatto, molto violento, una delle auto - una Peugeot - è finita con la parte posteriore contro il guardrail ed è rimasta di traverso sulla carreggiata, mentre l'altra vettura - una Toyota - si è fermata nella seconda corsia.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118. Due le persone ferite: un 44enne e un 47enne, che sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Rozzano e al San Paolo. Entrambi hanno riportato diversi traumi e ferite serie, ma fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Pesanti i disagi al traffico, con una coda di circa un chilometro che si è formata in autostrada. I rilievi per ricostruire le cause ed eventuali responsabilità dello schianto sono stati effettuati dalla Polstrada.