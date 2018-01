Incidente in autostrada, schianto tra un'auto e due furgoni: un ferito, via chiusa e traffico in tilt

Grave incidente mercoledì mattina sul raccordo autostradale tra la A8 e la A26. Poco dopo le 11, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - una Fiat Punto - e due furgoni si sono schiantati tra loro poco prima dell'uscita di Besnate, in direzione Novara.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento Busto/Gallarate con un'autopompa e un elicottero. Nonostante la violenza dell'impatto, le quattro persone coinvolte - tre uomini di 27, 54 e 62 anni e una donna di 58 - sono rimaste ferite soltanto in maniera lieve e solo per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ben più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico, con il tratto di autostrada interessato che è stato chiuso al traffico per permettere l'intervento di medici e pompieri. Autostrade per l'Italia segnala anche "una coda di 3 chilometri in aumento tra il bivio con la A8 Milano-Varese e Besnate".

"In alternativa - segnala la stessa azienda - consigliamo di uscire a Busto Arsizio e seguire per la Strada Statale 336 per Malpensa con indicazione Somma Lombarda e rientrare in autostrada a Sesto Calende".