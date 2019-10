Incidente in A8, scende dall'auto dopo lo schianto: uomo travolto e ucciso da un camion

Sembra sia sceso dalla macchina cercando di spostarla di peso verso la corsia d'emergenza. Ma proprio in quel momento, senza che lui se ne accorgesse, alle spalle è arrivato un camion che lo ha travolto.

Dramma giovedì mattina sull'autostrada A8 Milano-Varese, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di sessantaquattro anni. La tragedia è avvenuta pochi minuti prima delle 6 al chilometro 20.3, nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano.

Stando a quanto finora ricostruito, il 64enne era alla guida di una Audi A6 che sarebbe stata tamponata da un furgone. Nessuno dei due conducenti sarebbe rimasto ferito, ma l'uomo sarebbe sceso dalla macchina - rimasta in panne - per spostarla. Da dietro, però, sarebbe giunto un camion guidato da un 23enne che non è riuscito a evitare la vittima e l'ha falciata.

Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Varese e dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polstrada, che ha effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.