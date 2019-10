Incidente sulla A8, tragico schianto tra due mezzi: uomo morto sul colpo, traffico in tilt

Alba di sangue quella di giovedì sull'autostrada A8 Milano-Varese. Pochi minuti prima delle sei, un tragico incidente - costato la vita a un uomo - si è verificato al chilometro 20.3, nel tratto compreso tra le uscite di Busto Arsizio e Castellanza, in direzione del capoluogo meneghino.

Stando alle primissime informazioni fornite dai soccorritori, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Per un 64enne non c'è stato nulla da fare: gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Illeso, invece, un ragazzo di ventitré anni.

Proprio per permettere l'intervento di 118, vigili del fuoco e polizia stradale, Autostrade ha chiuso al traffico l'entrata di Busto in direzione Milano. Sul luogo dell'incidente si sono formate code di quattro chilometri.

I rilievi per ricostruire le cause del dramma sono stati effettuati dalla Polstrada, ora al lavoro per accertare con esattezza la dinamica dei fatti.