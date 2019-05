Incidente in A8, Suv tampona camion e si ribalta: morti due ragazzi, altri due feriti. Foto

Alba di sangue quella di mercoledì sull'Autostrada A8, teatro di un incidente costato la vita a due giovani.

Poco dopo le quattro, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina sulla quale viaggiavano i due - una Volkswagen Tiguan - ha tamponato un furgone di un cantiere nel tratto tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese. Dopo lo schianto, avvenuto a velocità sostenuta, la macchina si è ribaltata, trasformandosi in un ammasso di lamiere.

Pesantissimo il bilancio: un 21enne - Andrea Selis residente a Olmedo, in provincia di Sassari - e un 29enne - Maykoll Calcinardi, residente a Riva del Garda - sono morti praticamente sul colpo. Erano i due che viaggiavano sul lato sinistro del veicolo: il conducente, il più grande, e il passeggero.

I loro compagni di viaggio - venti e ventuno anni, che sedevano sull'altro lato della vettura - sono stati portati in codice verde negli ospedali Sacco e di Rho. Altri due uomini - tra cui l'operaio che stava segnalando il cantiere e il restringimento della carreggiata - sono stati visitati sul posto ma hanno rifiutato il ricovero.

Pochi i dubbi sulla dinamica della tragedia: il giovane alla guida del Suv non si sarebbe accorto del furgone della segnaletica stradale, che in quel momento era fermo, e lo ha tamponato in pieno per poi ribaltarsi e finire la propria corsa alcune centinaia di metri più avanti. Sembra che i quattro stessero andando a Malpensa, dove avrebbero dovuto prendere un aereo per la Spagna.