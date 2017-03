Incidente sulla A8, schianto fra tre auto: uomo resta incastrato tra le lamiere, è gravissimo

Grave incidente venerdì mattina sull’autostrada A8 Varese-Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto tre auto che viaggiavano in direzione del capoluogo meneghino.

Verso le 10.45, per cause ancora in corso di accertamento, le tre vetture si sono scontrate tra loro nel tratto tra Barriera nord e Fiera Milano. L’impatto - sembrerebbe, dalle prime ricostruzioni, un tamponamento - è stato devastante, con le macchine ridotte ad ammassi di lamiere.

Ad avere la peggio è stato un uomo di quarantanove anni, che è rimasto a lungo intrappolato in quello che restava della sua macchina. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un’auto medica.

La vittima, che ha riportato diversi traumi, è stata trasportata al Niguarda in condizioni gravissime. Quasi illesi, invece, gli altri due uomini coinvolti - un trentenne e un cinquantacinquenne -, che sono stati medicati sul posto e hanno rifiutato il ricovero.

L’incidente ha mandato in tilt la circolazione sulla A8, in direzione Milano, che è rimasta a lungo bloccata.