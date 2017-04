Incidente sulla A8 a Legnano, schianto tra sei macchine: una va a fuoco, dodici feriti | Foto

Maxi incidente venerdì sera sull’autostrada A8 Milano-Varese, teatro di uno schianto che ha coinvolto sei auto.

Poco prima delle 22, per cause ancora in corso di accertamento, le vetture - che viaggiavano tutte in direzione del capoluogo lombardo - si sono schiantate tra loro nel tratto compreso tra Legnano e l’innesto per l’autostrada A9.

Nell’incidente, con ogni probabilità un tamponamento a catena, una delle auto è andata a fuoco e soltanto l’intervento dei vigili del fuoco di Milano ha evitato che il rogo si propagasse alle altre vetture.

In autostrada sono intervenute tre ambulanze e tre auto mediche, con i soccorritori del 118 che hanno prestato le cure necessarie alle dodici persone ferite. Per quattro di loro, tutti con traumi vari, si è reso necessario il trasporto negli ospedali di Legnano, Castellanza e Saronno. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

La polizia stradale di Busto Arsizio, che ora è al lavoro per ricostruire le cause dell’incidente, ha a lungo chiuso al traffico le prime due corsie della A8, dove sono rimaste ferme le auto coinvolte nello schianto. Inevitabilmente, il traffico in direzione Milano è andato in tilt con code e attese che hanno raggiunto l'ora.