Incidente in A8, si schianta contro il guardrail e viene sbalzato fuori dall'auto: morto un 41enne

Notte di sangue sull'autostrada A8. Poco dopo l'una, per cause ancora in corso d'accertamento, un uomo di quarantuno anni è morto dopo essersi schiantato con la sua auto - una Daewoo Matiz - contro il guardrail. Teatro della tragedia è stato il tratto di autostrada immediatamente precedente all'uscita di Milano viale Certosa.

La vittima, dopo lo scontro, è stata sbalzata sull'asfalto e lì è morta praticamente sul colpo. Stando ai primi accertamenti della polizia stradale, nell'incidente non sarebbe rimasta coinvolta nessun'altra macchina e resta quindi da chiarire perché l'uomo abbia perso il controllo della sua Matiz, andandosi a schiantare contro il guardrail a destra della carreggiata per poi finire la sua corsa praticamente al centro della strada.

Nonostante l'intervento immediato di un'ambulanza e un'auto medica, per lui non c'è stato nulla da fare.