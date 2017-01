Incidente sulla A8, auto si ribalta tra Legnano e Castellanza: traffico e chilometri di coda

Grave incidente sulla A8 e traffico completamente paralizzato per permettere l’intervento dei soccorsi.

Verso le dieci di giovedì mattina, per cause ancora da accertare, una Fiat 500 guidata da un uomo si è ribaltata nel tratto compreso tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano. La vettura, senza controllo, è finita ruota all’aria e ha terminato la propria corsa nella corsia di destra della carreggiata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Dalle prime informazioni, sembra che a bordo della macchina ci fosse soltanto un uomo, le cui condizioni sarebbero gravi. La vittima è stata estratta dall’auto soltanto dopo l'intervento dei vigili del fuoco ed è poi stata soccorsa dai medici.

L’incidente ha mandato completamente in tilt la circolazione nel tratto della A8, dove - alle 10.24 - Autostrade per l’Italia segnala “tre km di coda in direzione Milano”. Rallentamenti “per curiosi” anche nel senso opposto.

Ph: Il traffico sulla A8 tra Castellanza e Legnano