Incidente in via Ticino ad Abbiategrasso: scontro tra auto e moto, arriva l'elisoccorso

Un motociclista di 42 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale avvenuto in via Ticino ad Abbiategrasso (Milano), lunedì sera.

Attorno alle 19, il centauro si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 30 anni. Ad avere la peggio nello scontro tra i due mezzi - una moto Bmw di grossa cilindra e una Honda Jazz - è stato proprio il 42enne.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso e i soccorritori del 118. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Il motociclista, un cittadino italiano, è stato poi trasportato al San Raffaele proprio dall'elicottero. Le sue condizioni però non desterebbero particolari preoccupazioni. Soccorsa sul posto la ragazza alla guida dell'auto, visibilmente sotto choc.

Il 42enne percorreva la strada in direzione centro mentre la 30enne andava proprio nella direzione opposta. Per cause in corso di accertamento, ad un certo punto, l'auto e la moto si sono scontrate frontalmente. La dinamica dell'incidente, che ha paralizzato il traffico nella zona, è al vaglio degli agenti della locale.