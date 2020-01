Grave incidente ad Abbiategrasso a Milano: uomo di 51 anni portato in coma all'Humanitas

Un uomo di 51 anni lotta tra la vita e la morte dopo un incidente nel quale è rimasto coinvolto con la sua auto. Lo schianto, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza è avvenuto a mezzanotte e cinquanta di venerdì, lungo via Dante Alighieri ad Abbiategrasso (Milano).

Grave incidente ad Abbiategrasso

Dopo lo scontro tra due auto, sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso. Viste le condizioni dell'uomo, privo di sensi e con un importante trauma cranico, in via Alighieri è intervenuto anche l'elisoccorso. Il paziente, P. M. D., italiano, è stato trasportato in coma all'ospedale Humanitas di Rozzano.

Soccorsa anche una donna italiana che viaggiava accanto al 51enne, R. E., di 42 anni. È stata trasportata in codice giallo al San Carlo. Le sue condizioni sono meno gravi: ha riportato la frattura della clavicola e diverse contusioni.

Per capire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso. Presenti anche i vigili del fuoco di via Messina a Milano.