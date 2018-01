Incidente in via Astesani, davanti la fermata di Affori FN: strada chiusa e traffico in tilt. Foto

Incredibilmente ha provocato soltanto due feriti non gravi un grosso incidente stradale che ha coinvolto due automobili all'altezza della rotatoria tra via Astesani, via Carli e via Comasina, davanti alla fermata della metropolitana Affori Fn, a Milano.

Il traffico nella zona è rimasto paralizzato a partire dalle 5 del mattino di venerdì. Il tratto di strada è rimasto chiuso a lungo per permettere agli agenti della polizia locale di fare i rilievi per comprendere la dinamica. Sul luogo dello schianto sono intervenute anche le volanti della polizia di Stato.

Le vetture coinvolte nella carambola sono due: una è finita ribaltata sul marciapiedi, a due passi dall'ingresso delle scale che portano alla fermata, e l'altra è finita contro un albero. Durante l'incidente sono stati abbattuti anche alcune segnaletiche stradali.

Sul posto dalla centrale operativa del 118 sono intervenute due ambulanze. I feriti, una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 28, sono stati trasportati all'ospedale Niguarda, in codice giallo.

I bus della linea 40 e 41 di Atm hanno cambiato il percorso per colpa dell'incidente, deviando tra via Litta Modignani/Comasina-via Vincenzo da Seregno/Galeazzi, il primo, e tra via Senigallia-via Merloni e verso Bruzzano tra via Forni-via Rubicone/Galeazzi, il secondo.

#bus40 devia tra via Litta Modignani/Comasina-via Vincenzo da Seregno/Galeazzi, #bus41 > Gabbro devia tra via Senigallia-via Merloni e verso Bruzzano tra via Forni-via Rubicone/Galeazzi (urto tra privati in via Astesani/Carli). — ATM informa (@atm_informa) 19 gennaio 2018