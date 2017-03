Incidente ad Albairate, maxi tamponamento: tre uomini feriti, tra loro due carabinieri | Foto

Una Ford C-Max che non frena e tampona il suv davanti a sé. L’auto, colpita violentemente, che termina la propria corsa contro un’altra macchina - un’Alfa 156 -, che a sua volta finisce contro un’aiuola spartitraffico.

Gravissimo incidente poco dopo le 19 di mercoledì sera sulla strada provinciale 114 ad Albairate, nel Magentino, teatro di un tamponamento che ha coinvolto tra macchine.

A dare il là allo schianto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di sessantasei anni - alla guida della Ford -, che avrebbe colpito in pieno il Suv con a bordo due carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. La macchina dei militari - quarantacinque e quarantasette anni - si sarebbe poi a sua volta schiantata con l’Alfa di un quarantacinquenne che li precedeva.

Sul posto, per prestare soccorso ai feriti, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli stessi carabinieri di Abbiategrasso e tre ambulanze, un’auto medica e un elicottero del 118.

Le condizioni più gravi sono quelle di uno dei due militari, che ha riportato un trama cranico, una frattura al setto nasale ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Como. Meglio è andata al collega, che è finito in ospedale a Magenta per un lieve trauma cranico e una contusione alla gamba destra.

Ricovero al pronto soccorso anche per il sessantaseienne che era a bordo della Fox, che è finito all’ospedale di Magenta in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Non è escluso, stando ai primi rilievi, che l’uomo abbia avuto un malore prima di schiantarsi contro l’auto dei carabinieri e innescare la carambola.