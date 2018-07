Schianto tra un tir e due auto, distrutta intera famiglia milanese: morti madre, padre e figlia

Mattinata di sangue ad Albano Sant'Alessandro, nella Bergmasca, teatro di un incidente costato la vita a quattro persone. Il dramma si è consumato alle 9.52 sulla statale 42, la statale del Tonale e della Mendola, dove - per cause ancora da accertare - due auto e un tir si sono schiantati tra loro.

Stando a quanto finora accertato dalla polizia stradale, per motivi ancora non chiari, una macchina - una Toyota Corolla - avrebbe invaso la corsia opposta, si sarebbe schiantata col mezzo pesante e sarebbe volata in una scarpata schiantandosi a testa in giù sulla strada sottostante. Lo stesso tir, invece, dopo una sterzata disperata, si è scontrato con una Opel Astra ed entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, dal lato opposto rispetto alla Corolla.

Nonostante l'intervento di soccorritori del 118, vigili del fuoco e agenti, il bilancio è pesantissimo. Le tre persone a bordo della Corolla - madre, padre e figlia, tutti milanesi - e il conducente dell'Astra - un 21enne di Endine Gaiano - sono morti sul colpo.

Lievemente ferito, e sotto shock, l'autista del camion, un 34enne finito in codice giallo alla clinica Gavazzeni.

"A causa dell'incidente - ha informato Anas in una nota - la statale 42 del Tonale e della Mendola è chiusa provvisoriamente al traffico tra il km 27 e il km 30, nel territorio comunale di Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo".