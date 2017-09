Maltempo: albero crolla contro auto, paura per un'intera famiglia

E' davvero miracolata una famiglia milanese che si è trovata con un albero crollato in pieno, a causa del maltempo, contro il loro Fiat Freemont in via Quarto a Brugherio, al confine con Cernusco sul Naviglio, nei pressi dello svincolo della Tangenziale Est (strada provinciale 113). E' successo domenica pomeriggio intorno alle sette meno venti.

Uno dei rami dell'albero ha letteralmente sfondato il parabrezza, conficcandosi all'interno dell'abitacolo. Tutti coloro che erano all'interno (marito e moglie di 47 e 46 anni, nonna di 71 anni e le due figlie di 12 e 16 anni) sono rimasti illesi.

Sul posto i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale di Brugherio e i carabinieri di Monza oltre ai sanitari del 118 che però, fortunatamente, non hanno dovuto trasportare nessuno al pronto soccorso.