Incidente in via Colleoni: albero cade su un'auto in transito, tre feriti e strada chiusa

Paura in zona Portello a Milano: attorno alle 12.30 di lunedì, per cause ancora da comprendere, un grosso albero è caduto prendendo in pieno un'auto che in quel momento stava transitando sulla strada, via Bartolomeo Colleoni, all'altezza del civico 6.

Solo per fortuna le tre persone rimaste ferite non sono gravi. Si tratta di un uomo di 32 anni, alla guida del veicolo, e due donne di 39 e 36 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 con ambulanza - due - e automedica. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Fatebenefratelli.

[#ProntoIntervento] Chiusa via Colleoni, da via Gattamelata a piazzale Damiano Chiesa, intervento Vigili del Fuoco per caduta albero #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 23 ottobre 2017

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato a lungo per liberare l'auto, un suv della Hyundai, e tagliare il tronco in pezzi più piccoli per rimuoverli dalla carreggiata. La polizia locale ha gestito il traffico. La strada è rimasta chiusa da via Gattamelata a piazzale Damiano Chiesa. Anche il bus della linea 68 di Atm ha dovuto deviare dal suo percorso tradizionale.