Incidente stradale: travolto da un furgone mentre è in moto, muore 35enne

Drammatico incidente stradalea a Bellusco, in Brianza: un motociclista di 35 anni, Alberto Brambilla, originario di Vimercate e residente a Brembate, non ce l'ha fatta. Ha perso la vita all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso.

Lo schianto è avvenuto sulla Monza-Trezzo alle cinque e mezza del pomeriggio di sabato 30 novembre. Un furgone avrebbe travolto Alberto Brambilla immettendosi da una strada laterale. Le lesioni erano troppo gravi e i medici del San Gerardo non hanno potuto salvare la vita al 35enne.

Oltre ai sanitari, sul posto dell'incidente erano presenti i carabinieri e la polizia locale di Bellusco per i rilievi e per mettere la strada in sicurezza.