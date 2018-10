Incidente in via Astesani: motociclista 'riportato' in vita dai soccorritori, è grave

Il suo cuore si è fermato e poi è ripartito grazie al lavoro degli operatori del 118. Poi è stato accompagnato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove lotta tra la vita e la morte. Il ferito - un uomo per il momento senza dati anagrafici - è un motociclista coinvolto in un incidente stradale in via Alessandro Astesani, zona Affori a Milano, domenica mattina.

Sul posto l'Azienda Regionale emergenza urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Secondo quanto riportato dalla centrale operativa il centauro, che si è schiantato con un'auto, era in arresto cardiaco. Dopo la rianimazione di medici e infermieri, il battito è ripartito.

Per il momento non è chiara la dinamica dell'incidente. Gli agenti della polizia locale stanno facendo i rilievi per comprendere meglio l'accaduto. Nessun altro è rimasto ferito.