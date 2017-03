Cade dalla moto e finisce contro la ruota di un trattore: morto sul colpo

Un 49enne di Senago, Alessandro Roventi, ha perso la vita in un incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 30 marzo, intorno alle cinque e mezza. Roventi viaggiava con la sua moto Honda sulla provinciale 137 in provincia di Bergamo, a Misano di Gera d'Adda. Secondo la dinamica, ricostruita dalla polizia stradale e dalla polizia locale, il 49enne ha perso il controllo della sua moto.

Dalla direzione opposta sopraggiungeva un trattore di grosse dimensioni, con una cisterna spargi-letame agganciata, condotto da un imprenditore agricolo del luogo. Questi ha sterzato per cercare di evitare il motociclista, nel frattempo caduto per terra, ma pur sfondando la recinzione di un capannone non ha potuto evitare l'impatto con il 49enne, colpito da una delle ruote del trattore.

Il personale sanitario del 118, subito accorso sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.