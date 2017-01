Travolto in moto da un’auto pirata a Bresso: morto il giornalista 49enne Alessio Concia

È Alessio Concia, quarantanovenne giornalista professionista, l’uomo travolto e ucciso da un’auto pirata martedì mattina a Bresso. La vittima, molto nota nella città del Nord Milano, era in sella alla sua moto, quando - verso le 8.30 - una macchina lo ha colpito tra via Patellani e via Matteotti, prima di far perdere le proprie tracce.

Le condizioni di Alessio sono apparse da subito disperate e a poco è servito il tempestivo intervento di medici e infermieri del 118, che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo. Concia, che lascia due figlie di sei e dodici anni, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano.

Giornalista professionista dal 1999, da anni il quarantanovenne lavorava alla Banca popolare di Milano, nel settore comunicazione. Ed è proprio lì che martedì mattina stava andando, quando l’auto pirata lo ha investito.

Gli agenti della polizia locale di Bresso sono ora al lavoro per dare un nome al conducente della macchina, al quale il comandante della Locale e il sindaco di Bresso, Ugo Vecchiarelli, hanno rivolto più di un appello per convincerlo ad assumersi le proprie responsabilità.