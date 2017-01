Incidente sulla pista ciclabile del Naviglio Grande: auto abbandonata in bilico | Foto

Venerdì mattina, i tanti passanti che attraversano l'Alzaia del Naviglio Grande, a Milano, con loro grande stupore hanno fotografato un'auto rimasta in bilico sulla ringhiera che divide il passaggio pedonale dal canale. L'auto, una Ford Fiesta grigia con la pubblicità di un'officina di carrozzeria, è stata abbandonata lì dopo un incidente.

Sul posto, poco dopo le sei del mattino, era intervenuto il 118 con un'ambulanza in codice giallo. A chiamare i soccorritori erano stati alcuni cittadini. Il personale medico, però, non ha trovato alcun ferito ed ha allertato la polizia locale.

Gli agenti di piazzale Beccaria stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. L'auto non risulta essere stata rubata ed è assicurata regolarmente ma del proprietario - almeno sul luogo dell'incidente - non c'era traccia. Intanto le foto sono state condivise sul gruppo Facebook di Critical Mass per denunciare il fatto che l'auto fosse proprio sulla pista ciclabile.