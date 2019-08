Trasporta una donna incinta verso l'ospedale, ambulanza resta coinvolta in un incidente

Un'ambulanza del Croce Verde di Pioltello che trasportava una donna incinta, sul punto di partorire, è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la via Cassanese, a Segrate (Milano).

Nello schianto, avvenuto attorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, sono rimaste ferite tre persone tra il personale sanitario e i viaggiatori dell'altra vettura.

L'incidente con l'ambulanza sulla Cassanese

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, la partoriente è stata subito trasferita all'ospedale San Raffaele per continuare lì il suo travaglio. Era già diretta lì a sirene spiegate.

Gli altri feriti sono stati portati al San Gerardo di Monza e alla Clinica Città studi. Nessuno di loro è in condizioni gravi, come non destava preoccupazione lo stato di salute di altri pazienti che si sono fatti medicare sul posto.

Incidente con l'ambulanza, i rilievi sul posto

In via Cassanese sono intervenuti infatti numerosi mezzi del 118 - cinque ambulanze, due automediche - oltre ai i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e diverse pattuglie dei carabinieri per fare i rilievi.