Incidente in Fulvio Testi, ambulanza si ribalta dopo lo schianto con un'auto: tre feriti

Un'ambulanza si è ribaltata in via Santa Marcellina, zona Bicocca, dopo essersi schiantata contro una Fiat Panda. L'episodio è accaduto nel pomeriggio del 16 gennaio, verso le 14. Sul posto sono accorsi due mezzi dei vigili del fuoco, tre pattuglie della polizia locale, due automediche e altre tre ambulanze. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone: una donna di 34 anni e due uomini di 28 e 54 anni. I primi due si trovavano sull'ambulanza, mentre il signore, a cui l'incidente ha causato un grosso ematoma al volto, guidava la Panda.

I due soccorritori, il 28enne e la 34enne, sono stati portati in ambulanza, in codice verde, al Niguarda di Milano e al Multimedica di Sesto; mentre il 54enne è stato trasportato da un'auto infermeristica, in codice giallo, al Policlinico di Milano.

L'auto, che stava scendendo lungo viale Fulvio Testi in direzione del centro, ha colpito sulla fiancata destra l'ambulanza. Gli airbag, all'interno dell'abitacolo, sono 'esplosi'. L'ambulanza, proveniente da via Santa Marcellina e diretta in via Santa Monica, dopo l'impatto è scivolata per dieci metri, ribaltandosi sul fianco sinistro.

Molti residenti della zona hanno avvertito il forte boato causato dallo schianto. Il traffico rimane rallentato su Fulvio Testi in direzione centro a causa dell'incidente. Regolare, invece, nella direzione opposta. Il veicolo, un'ambulanza Ital Enferm Lombardia, si è rovesciato all'altezza dei binari del tram 7, in direzione centro. L'incidente, pertanto, ha avuto ripercussioni sulla circolazione del mezzo Atm.

La testimonianza: "L'ambulanza è passata col rosso"

Un testimone, che ha assistito all'incidente mentre era fermo con la sua auto al semaforo di via Santa Monica, ha raccontato a MilanoToday che l'ambulanza è passata con il rosso, ma aveva sirena e lampeggianti accesi perché era in emergenza (ma senza paziente).

Come riferito dal 118, l'ambulanza si stava recando all'ospedale Niguarda, "per recupero equipe neonatale", con lo scopo di "effettuare trasporto in codice rosso da Sesto a Niguarda".